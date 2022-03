A Varano Borghi si può “adottare” un’area verde

Un’occasione per chi vuole dare una mano e rendere il proprio paese più bello. Il Comune di Varano Borghi ha dato la possibilità a tutti i cittadini di adottare un’area verde cittadina e prendersene cura per un periodo di tre o cinque anni.

Ognuno potrà dedicarsi alle attività che preferisce: dalla manutenzione ordinaria delle aree verdi (tagliare l’erba, raccogliere le foglie, sistemare arbusti, cespugli e siepi), alla rimozione di vecchie piante e la piantumazione di nuove secondo un progetto da concordare col Comune. In questo caso occorre quindi presentare una proposta di sistemazione del verde specificando le essenze che si intendono piantare, eventuali migliorie tecniche (ad esempio un impianto di irrigazione) e il programma annuale di cura e manutenzione del verde. Tutte le azioni dovranno essere svolte in autonomia e a spese proprie. Le aree date in concessione manterranno le loro funzioni a uso pubblico, in base alle destinazioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.

L’iniziativa è rivolta non solo ai singoli cittadini, ma anche ad associazioni e aziende, che potranno usare l’area anche per ottenere maggiore visibilità. Sulle aree assegnate (esclusi prati all’interno di rotatorie e intersezioni stradali), il Comune darà infatti il permesso di posizionare un cartello di al massimo 0,50 metri quadrati che indichi il nome di chi se ne stia prendendo cura. Anche in questo caso, la spesa del cartello sarà a spese di chi ha ottenuto l’area in concessione, mentre la posizione sarà decisa dal Comune. Se nel cartello, il concessionario volesse inserire anche loghi diversi dai simboli istituzionali o caratteri propri, il cartello potrà essere soggetto al pagamento dell’imposta di pubblicità.

Come fare domanda, c’è tempo fino al 10 marzo

Chiunque sia interessato ha tempo fino al 10 marzo per fare domanda al Comune (la modulistica è disponibile a questo link), presentando la proposta di progetto e ogni altro documento necessario per la valutazione del concorrente. La domanda si potrà inviare tramite posta certificata all’indirizzo info@comune.varano-borghi.va.it , o a mano direttamente all’ufficio protocollo comunale in via San Francesco 1.

L’adozione di ogni area ha una durata massima di tre anni, rinnovabile, su richiesta del gestore, per altri due. Nel caso in cui il Comune rilevi che i concessionari non rispettino gli impegni assunti, l’ente provvederà immediatamente alla risoluzione del contratto. Il concessionario deve inoltre rispettare tutte le norme assicurative e antinfortunistiche per il personale impegnato nei lavori.

L’affidamento delle aree sarà deciso sulla base della proposta dell’Ufficio tecnico comunale tra le varie proposte presentate. Verrà privilegiato l’ordine di arrivo delle domande e quelle che prevedono l’uso intensivo di tappezzanti e a parità di valutazione, nel caso più proposte interessino la stessa area, verrà data preferenza in primo luogo alle imprese che svolgono attività di sistemazione agraria, forestale o di verde pubblico, di giardinaggio o simili iscritte all’albo relativo in Camera di commercio o di altri documenti idonei e alla vicinanza della sede.