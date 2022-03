Una visita speciale nel borgo di Castiglione Olona per ricordare la consacrazione della Collegiata

Il 25 marzo è un giorno speciale per la Collegiata di Castiglione Olona, e lo è ancora di più in questo 2022, il primo dei tre anni di celebrazioni per i 600 anni della fondazione della Collegiata.

Il 25 marzo 1425, infatti, dopo poco più di tre anni dalla fondazione della splendida chiesa, avvenne la sua consacrazione, non a caso nella festività dell’Annunciazione del Signore.

In occasione della festa dell’Annunciazione, venerdì 25 marzo, il Museo della Collegiata ha deciso di offrire ad appassionati e visitatori una visita guidata sul tema “L’Annunciazione nell’arte di Castiglione Olona. In un battito d’ali dal borgo al battistero”, un itinerario di ampio respiro, condotto da Laura Marazzi, curatrice del museo, che partirà dalla Chiesa di Villa, nel cuore del paese, per snodarsi poi tra Collegiata, Battistero e Museo.

«Il 25 marzo era considerato un felice giorno d’inizio perché legato all’avvio, per i cristiani, di un nuovo tempo, con la celebrazione dell’incarnazione di Cristo nel grembo di Maria, nove mesi esatti prima del Natale – spiega Laura Marazzi – E’ significativo che questa data fu a lungo usata per scandire il calendario civile: così, per esempio, nella Firenze del tempo del cardinale Branda Castiglioni il Capodanno era il 25 marzo e così fu fino al 1749. L’anno nuovo cominciava vicino all’equinozio di primavera, nel periodo favorevole di risveglio della natura e di ripresa delle attività all’aperto, in particolare di quelle agricole».

La visita guidata prenderà il via dalla Chiesa di Villa dove si vedrà l’Annunciazione in pietra dipinta che, con la sua bellezza, nobilita la sobria architettura di matrice toscana. Poi si salirà al Museo della Collegiata per osservare le versioni del tema affrescate da Masolino da Panicale: presso il Battistero la Vergine, posta insieme all’angelo entro un portico dipinto e colta nel momento iniziale del turbamento, e in Collegiata l’Annunciata che, con un inchino pieno di grazia, mostra di accettare di divenire madre di Dio.

In Collegiata si scoprirà un’Annunciazione quattrocentesca, che di solito sfugge ai più, scolpita da maestri caronesi. Infine nel museo si ammirerà l’Annunciazione dipinta da Apollonio di Giovanni, di notevole qualità, e si vedrà l’incisione a tema su un Messale Ambrosiano del 1712.

La curatrice del museo illustrerà le opere e risponderà a molte domande: quali stati d’animo plasmano le diverse posture con cui la Vergine è stata raffigurata nelle Annunciazioni? Perché l’immagine di Gesù Bambino che discende verso la Madre, di cui il Museo custodisce un raro esempio, fu osteggiata dalla Chiesa? Cosa simboleggiano il giglio in mano all’angelo o il vaso di garofani presso Maria? Quale significato ha il braccio disteso in avanti dell’angelo? Perché c’è sempre un libro nella scena e, spesso, tra Gabriele e la Madonna è presente una colonna? Perché lo Spirito discende in forma di colomba?

Il ritrovo per i partecipanti è alle 15.30, alla Chiesa di Villa in piazza Garibaldi, dove si svolgerà la prima parte della visita; si salirà quindi verso il Museo della Collegiata, dove proseguirà la visita, dopo il pagamento (ingresso e visita 6 € a persona) e il controllo del super green pass.

Dopo la visita guidata chi vorrà potrà partecipare alla Messa in Collegiata alle 18, celebrata dall’arciprete don Ambrogio Cortesi.

Ingresso e visita guidata: 6 euro. Prenotazione obbligatoria via mail: eventi.collegiata@gmail.com.

Orario invernale del Museo (fino al 31 marzo)

Da mercoledì a sabato 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30

Domenica 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Martedì apertura su prenotazione per gruppi

Lunedì chiuso

Orario estivo del Museo (dal 1 aprile 2022)

Da mercoledì a domenica 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Martedì apertura su prenotazione per gruppi

Lunedì chiuso