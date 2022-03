Un convegno in Regione per celebrare i 600 anni della collegiata di Castiglione Olona

Sono trascorsi 600 anni dal 7 gennaio 1422, quando papa Martino V indirizzò al cardinale Branda Castiglioni la bolla “Apostolicae sedis providentia” contenente la concessione di istituire la Collegiata, poi solennemente consacrata il 25 marzo 1425. Per questo motivo l’Amministrazione comunale e la Parrocchia hanno dato il via ad una serie importante di manifestazioni, che copriranno l’arco di un triennio, e di interventi di restauro nell’intero borgo storico.

Da qualche mese Castiglione Olona è infatti tornata a riempirsi di turisti, dopo lo stop imposto dalla pandemia, attratti dalle bellezze storiche, artistiche, culturali e naturalistiche che offre la celebre “Isola di Toscana in Lombardia”, slogan d’autore coniato da Gabriele D’Annunzio nel secolo scorso.

“Siamo molto riconoscenti nei confronti di Regione Lombardia per avere creduto nella bontà del progetto di questa amministrazione per Castiglione Olona. In particolare desidero ringraziare l’Assessore Galli, sempre attento alla nostra Città e al suo patrimonio storico artistico” dichiara il Sindaco, Giancarlo Frigeri. “Le risorse economiche che ci sono state riconosciute premiano la qualità dei nostri progetti per la tutela e la valorizzazione del centro storico della nostra Città, che desideriamo far conoscere sempre più al grande pubblico, anche attraverso il racconto di Castiglione che porteremo al convegno organizzato in Regione”.

All’evento che si svolgerà il 31 marzo in sala Biagi, intervengono Stefano Bruno Galli, Assessore Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, Giancarlo Frigeri, Sindaco Castiglione Olona, Cristina Canziani, Assessore Cultura Castiglione Olona, Gabriele Archetti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Andrea Spiriti, Università degli Studi dell’Insubria, Laura Facchin, Università degli Studi dell’Insubria, Don Ambrogio Cortesi, Arciprete Collegiata di Castiglione Olona, Dario Poretti, Direttore Museo della Collegiata, Laura Marazzi, Conservatore Museo della Collegiata, Luigi Mascheroni (moderatore), Il Giornale.

“Seicento anni sono un lasso di tempo che mette i brividi, perché non è commensurabile con la nostra breve esistenza”, dichiara don Ambrogio Cortesi, Arciprete della Collegiata di Castiglione Olona. “Ma la bellezza e la straordinarietà del genio umano e cristiano diedero un’impronta alla nostra città che ancora oggi non possiamo smettere di ammirare, custodire e tramandare. In questo anniversario noi ci sentiamo dunque come nani sulle spalle dei giganti, così che possiamo ripercorrere un cammino di sei secoli di storia, arte e fede, ma solo grazie alla grandezza del Cardinale Branda Castiglioni, che nel 1422 ‘edificavit unacum castro’ la nostra Collegiata”.

Da gennaio le manifestazioni sono entrate nel vivo, con grande successo di pubblico: dalla lectio di Mons. Verdon, alla prima esposizione pubblica del c.d. “curriculum vitae” del cardinal Branda Castiglioni, solo per citare i più rilevanti.

“Questo inizio è stato molto promettente” dichiara Cristina Canziani, Assessore alla Cultura della Città di Castiglione Olona. “Il coinvolgimento nella preparazione di questi festeggiamenti di tante realtà presenti e attive sul territorio ci ha permesso di sviluppare un calendario molto ricco che andremo a svolgere nel corso del triennio. Un’autentica collaborazione tra Parrocchia ed Amministrazione comunale sta concretizzando quotidianamente la nostra visione comune. Le soddisfazioni maggiori ci giungono proprio dai nostri Musei che stanno registrando presenze sempre crescenti, proprio perché la narrazione della Città ideale come unicum comincia a restituire i suoi frutti”.

Ma la prospettiva è ancora più promettente, si preannunciano moltissimi eventi nei prossimi mesi, tutti di grande levatura e di cui il Convegno in Regione Lombardia costituisce una tappa molto significativa.

“Ci piace particolarmente essere ospiti di Regione Lombardia che per il Museo della Collegiata è un partner istituzionale sin dal 2010, anno in cui abbiamo ottenuto la prestigiosa identificazione di Museo riconosciuto dalla nostra Regione, sinonimo di qualità” dichiara Dario Poretti, Direttore del Museo della Collegiata. “Grazie ai Professori Archetti, Spiriti e Facchin, che illumineranno di significato storico-artistico questo incontro. Siamo onorati della possibilità che ci viene offerta di presentare gli eventi per il VI centenario di fondazione della Collegiata in Milano, aprendoci così ad un vasto pubblico che desideriamo invitare a venire a Castiglione Olona”.

ORARIO INVERNALE MUSEO (fino al 31 marzo 2022)

Da mercoledì a sabato 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30

Domenica 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Martedì apertura su prenotazione per gruppi

Lunedì chiuso

ORARIO ESTIVO MUSEO (dal 1 aprile 2022)

Da mercoledì a domenica 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Martedì apertura su prenotazione per gruppi

Lunedì chiuso

Modalità accesso: obbligo super green pass; accesso senza prenotazione; prenotazione obbligatoria solo per gruppi (> 10 persone).