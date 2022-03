Woldetensae non si tira indietro, Beane si sveglia troppo tardi

BEANE 5 – I tabellini aggiustati nel garbage time (ovvero, quando la partita è ampiamente decisa) non ci fanno impazzire. Per carità, bravo a segnare almeno in quel frangente, anche con qualche azione pregevole, ma in assenza di Keene almeno qualche prodezza era attesa a inizio gara.

Galleria fotografica Ax Armani Exchange – Openjobmetis Varese 95-77 4 di 19

WOLDETENSAE 7 (IL MIGLIORE) – L’unico continuo, anche nella prima metà di gara: le sue tre triple ravvivano il secondo periodo, peccato che fungano anche da “sveglia” per Milano che risponde per le rime. Chiude a quota 18, top scorer del match, in un’altra serata di profilo notevole visti gli avversari. MVP Confident anche per i lettori della nostra #direttavn

SOROKAS 5,5 – Una prova nel complesso non così brutta, ma il suo primo giro in campo ha sgonfiato l’impatto varesino. E – al netto di tutte le attenuanti del caso – contro l’omone Tarczewski ha potuto davvero poco. Poi, lo ripetiamo, qualche mattoncino lo ha anche messo ma nel giudicarlo non tutto torna come vorremmo.

DE NICOLAO 5 – Undici tiri, zero punti. Poi Giò prova comunque a creare per i compagni, distribuendo ben 7 assist, ma per provare a sopravvivere in un match del genere sarebbe occorso fare canestro con una continuità almeno discreta. Denik invece rivive certe “cilecche” che si speravano dimenticate, e con un play da zero canestri tutto diventa più difficile.

VENE 6 – Gli imputiamo solo una cosa, quei tiri presi con tanta fretta e falliti a inizio partita. Forse, con un paio di canestri in più di uno dei suoi simboli, Varese avrebbe preso un po’ di fiducia e avrebbe subito meno l’impatto in questo match. Per il resto, anche considerando il malessere che lo ha colpito, può andare così.

REYES 5 – Diciamo subito che i 10′ giocati ci sembrano troppo pochi, specie in una serata nella quale pure i suoi compagni vengono abbondantemente respinti dai muscoli e dai centimetri avversari. Poi è chiaro, Justin non ha la malizia di provare a galleggiare: entra, prova due penetrazioni e viene stoppato senza pietà. Sussulto d’orgoglio e 4 punti nel terzo periodo.

LIBRIZZI 6 – Esame tostissimo, al quale lo studente Matteo si presenta preparato almeno per evitare la bocciatura. Prova a francobollare gli avversari, cerca qualche volta in più anche la via del canestro: peccato per una tripla girata sul ferro e uscita. Tre assist, perché è abile a guardare sempre i movimenti dei compagni.

VIRGINIO 7 – Voto alto ma meritato, al netto che Milano si sia rialzata nel momento in cui Nicolò è entrato in campo. Però bravo: faccia tosta, mano calda, attenzione a rimbalzo (3 in un amen) e quasi doppia cifra al Forum. Comunque da applaudire al pari di baby Zhao, esoridente in A.

FERRERO 5,5 – Prova almeno a buttarla sulle mani addosso quando capisce che in condizioni normali non c’è trippa per gatti. Fa quel che può, senza tirarsi indietro, trovando qualcosa di buono tra le poche pagine chiare e le tante pagine scure.

CARUSO 5 – Bocciatura sì ma senza drammi: chiamato a reggere l’urto di gente mille volte più esperta, prova a galleggiare mettendoci il corpo ma non riesce a vincere i duelli d’area. Si consola con un plus/minus scintillante ma, ecco, la sostanza è da un’altra parte.