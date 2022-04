A Castellanza un corso gratuito di formazione per diventare Animatore di Ludoteca

Ancora pochi posti disponibili per l’iscrizione al Corso di Formazione per diventare Animatore di Ludoteca organizzato dalla Cooperativa Sociale Energicamente di Castellanza, in collaborazione con Informattiva S.r.l. di Milano e patrocinato tramite il Bando Dote Unica Lavoro da Regione Lombardia, che ne garantisce la completa gratuità di frequenza.

Il corso, che prenderà il via lunedì 9 maggio, consentirà di qualificarsi per poter lavorare nei servizi educativi, ricreativi e culturali rivolti sia a bambini e adolescenti sia ad anziani. I suoi contenuti spaziano da nozioni utili per svolgere animazione attraverso l’uso di giochi e tecniche comunicative, a quelle più complesse, rivolte a stimolare le capacità degli utenti (specialmente nel caso di bambini/adolescenti), sviluppare la manualità, favorire la socializzazione, potenziare l’autostima e l’autonomia. «Siamo alla ricerca – spiega Roberta Bottan, coordinatrice pedagogica della Coop. Energicamente – di persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, in grado di maturare un percorso che porti ad “animare” le persone attraverso fantasia, creatività e allegria. Mai come in questo periodo pensiamo servano professionisti in grado di portare leggerezza e socialità alle persone e questo corso crediamo rappresenti proprio questo».

L’animatore di ludoteca trova occupazione in realtà diversificate, sia pubbliche che private: dalle ludoteche autonome a quelle inserite in contesti vari, quali: centri giovanili, centri sociali, ospedali, carceri minorili, centri commerciali, villaggi turistici, aeroporti. Rappresenta poi un titolo valido – poiché riconosciuto da Regione Lombardia – per poter operare nei Centri Estivi, Scuole Materne e Asili, Centri di Aggregazione Giovanile, Centri Ricreativi, ecc…

L‘animatore di ludoteca può svolgere la sua attività in autonomia o in modo integrato con altri profili professionali coinvolti nel servizio erogato. Può lavorare sia individualmente che in gruppo, generalmente in funzione delle caratteristiche degli utenti di cui bisogna occuparsi.

Requisiti per poter accedere al percorso a titolo gratuito sono quelli di essere residenti o domiciliati in Regione Lombardia, risultare inoccupati e avere un’età dai 30 ai 65 anni. Il corso si terrà con cadenza di due mattine a settimana e terminerà il 10 giugno 2022 con una prova scritta ed una orale. È una bella opportunità per chi desidera reinserirsi nel mondo del lavoro e poter aprire una nuova porta sul proprio futuro professionale. Per informazioni: servizi.educativi@energica-mente.net – cell. 320 1914504

Energicamente Soc. Coop. Sociale – via De Amicis, 5 – 21053 Castellanza (VA) – 0331 1710846