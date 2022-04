A52 chiusa per una notte l’uscita della stazione di Baranzate

Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 aprile sulla A52 Tangenziale nord di Milano, sarà chiuso il ramo di uscita di Baranzate, per chi proviene da Monza per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, previste in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 5:00 di giovedì 14 aprile. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bollate/Novate o, in ulteriore alternativa, invertire il senso di marcia allo svincolo Fiera e uscire a Baranzate.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

Foto di repertorio