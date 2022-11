Anziano travolto e ucciso da un camion a Baranzate

Un uomo di 80 anni è morto in seguito alle ferite riportate da un incidente stradale che lo ha visto coinvolto a Baranzate, nei confini della Città metropolitana diu Milano.

Secondo fonti sanitarie l’anziano, attorno alle 10.30 è stato investito da un camion mentre si trovava lungo la via Milano, così denominato il tratto della strada provinciale 233. Il ciclista è stato soccorso da ambulanza e automedica ma per lui non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno constatato il decesso sul posto.

Soccorso anche il conducente del camion, un uomo di 50 anni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Rho per i rilievi del caso.