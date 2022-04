Alla base Nato di Solbiate Olona per dire no alla guerra in Ucraina

In centinaia al presidio organizzato da Rete Varese senza frontiere per questo pomeriggio, domenica 24 aprile, davanti alla base Nato di Solbiate Olona: Giuseppe Musolino ha sottolineato la «qualità» della partecipazione ancora prima della quantità.

«Più di quindici associazioni si sono affiancate a Rete Varese senza frontiere e abbiamo avuto delle partecipazioni anche da fuori provincia, sia da Como sia da Milano». Un segnale che, secondo lui, è importante dare: «Rispetto a questo conflitto in Ucraina, riteniamo che la Nato oggettivamente richiama alla guerra», sottolinea Musolino, «ma ciò non giustifica l’aggressione della Federazione Russa nei confronti del popolo ucraino».

La denuncia delle associazioni vuole essere contro la Nato come «elemento che non lavora per la pace: stiamo assistendo alla lotta tra due imperialismi, quello americano e quello russo». Essere contro gli imperialismi e i nazionalismi, dunque, per loro significa «essere veramente per la pace e contro la guerra, dunque contro l’ipocrisia dell’invio alle armi all’esercito ucraino». No a Putin, no alla Nato e no al presidente Zelesnsky: «Se si soffia sul fuoco della guerra e lo si alimenta ad andarci di mezzo è solo il popolo ucraino, perché la guerra è sempre una lotta tra élite».

Si replicherà sabato 30 aprile con una marcia per la pace tra le vie di Varese.