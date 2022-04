Area Testing Covid DocVG all’Aeroporto di Milano Malpensa

L’Area Testing Covid-19 di DocVG, situata all’interno dell’aeroporto di Milano Malpensa, nasce dall’esperienza quasi trentennale di Value Group S.r.l. nel campo della Customer Experience dei passeggeri e nella gestione delle IROPS (Cancellazioni, ritardi, dirottamenti).

L’esplosione pandemica del 2020 ha creato l’esigenza, condivisa anche dalle compagnie aeree operanti nell’aeroporto più grande del nord Italia, di creare un sito dove i passeggeri potessero effettuare tamponi al fine di verificare il proprio stato di salute.

All’interno di uno spazio riservato presso lo Sheraton Hotel di Malpensa è stata creata un’area sanitaria in collaborazione con il partner Next Lab Archimed di Busto Arsizio, specializzato in diagnostica di laboratorio. L’Area Testing ha riscosso successo fin dalla sua apertura e la costante crescita della clientela ha permesso al brand DocVG di affermarsi nel corso dell’ultimo anno come partner fondamentale nel panorama della collaborazione con enti aeroportuali e compagnie aeree.

L’automazione dei processi e la ricerca della qualità dei prodotti, unitamente ad un portale di prenotazione on-line, ha portato DocVG a vendere servizi di ultimissima generazione, con macchinari all’avanguardia per i test molecolari direttamente in loco; gli standard di analisi e refertazione sono, inoltre, stati studiati per soddisfare i requisiti diagnostici di tutte le principali destinazioni internazionali.

Il prodotto di punta, fiore all’occhiello di DocVG, è il test molecolare RT-PCR “TURBO”, il cui referto viene consegnato per via telematica alle e-mail del paziente in 60 minuti dall’effettuazione dello stesso.

Puoi venire quando vuoi, l’Area Testing è aperta tutti i giorni e il personale DocVG è pronto ad accoglierti.