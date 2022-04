Astuti e Molinari: “La Casa di Comunità ad Azzate renderà più difficile l’accesso ai servizi per alcuni comuni”

Samuele Astuti e Roberto Molinari del Pd esprimono le loro perplessità rispetto all’assegnazione della Casa di Comunità ad Azzate e dei suoi servizio per alcuni comuni. Spiegano, infatti: “Un pasticcio che renderà più difficile l’accesso ai servizi. E’ quello accaduto nel distretto socio sanitario di Varese: a quattro comuni dei 12 afferenti al distretto del capoluogo, Inarzo, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia e Galliate lombardo, è stata assegnata come Casa di comunità non quella che spetterebbe loro per distretto di appartenenza, nel centro città di Varese, ma quella nel Comune di Azzate, fuori dal distretto stesso.

“Costringere- sottolinea l’assessore comunale ai Servizi sociali di Varese, Roberto Molinari- dei cittadini a fare riferimento a un distretto per alcuni servizi e ad un altro per la Casa di comunità genera solo disagi. Significa rendere più difficile l’accesso ai servizi e privarli di un unico punto di riferimento. La scelta, oltretutto, non è passata all’assemblea dei sindaci del distretto che rischiano di subire la decisione”.

“Ancora una volta- commenta il capogruppo del Pd in Commissione sanità Samuele Astuti- si rivela la totale incapacità gestionale della Regione e la non volontà di collaborare con i Comuni. La vicepresidente Moratti continua a dire che i Comuni sono coinvolti nelle scelte ma farebbe bene a verificare i fatti prima di parlare, perché a Varese non è cosi”.