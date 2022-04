Il Bernascone restituito alla città, l’inaugurazione delle Case di Comunità e il corteo del 1° Maggio nel podcast del 26 aprile

Le principali notizie di martedì 26 aprile

Un simbolo della città che viene restituito ai suoi cittadini. Dopo un anno e mezzo di lavori di restauro, il Bernascone, il campanile della Chiesa di San Vittore, viene ufficialmente inaugurato con un programma di eventi, una mostra e un libro. Sei giorni, in cinque weekend, che permetteranno di scoprire, conoscere, approfondire la storia della torre campanaria che dal 1600 osserva dall’alto il cuore della città

Sono state inaugurate martedì mattina le due prime Case di Comunità della provincia di Varese: una a Tradate e l’altra a Lonate Pozzolo. Presenti l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti e il presidente Attilio Fontana. La Casa di Comunità di Lonate Pozzolo ha trovato sede all’interno dell’edificio di via Cavour che un tempo ospitava il Distretto Socio-Sanitario mentre quella di Tradate è in via Gradisca. Al loro interno i cittadini troveranno ambulatori di medicina generale, ambulatori specialistici, telemedicina e altri servizi più strettamente socio-sanitari.

Dopo la nuova pavimentazione, dopo la prima sperimentazione di un nuovo uso degli spazi, ora in via del Cairo a Varese arriva la Zona a Traffico Limitato. Parte ora la fase di prova dell’impianto che controlla gli accessi in via del Cairo: fino al 31 maggio è previsto infatti un periodo durante il quale verrà testato il funzionamento delle attrezzature installate. La seconda fase scatterà ai primi di giugno. In questo periodo sarà ancora possibile, per residenti e gli aventi diritto richiedere i necessari permessi di transito nella via.

Dopo i due anni di pandemia e lockdown, torna a Varese il corteo del Primo Maggio, pensando alla pace. Quest’anno i tre sindacati Cgil, Cisl e Uil sono riusciti a dare vita al corteo tradizionale, che si muoverà dalle strade del centro cittadino. E oltre al corteo è previsto anche il comizio, dove dal palco di piazza Monte Grappa parleranno le delegate e i delegati delle tre organizzazioni sindacali, ma anche a una sindacalista ucraina arrivata in occasione della guerra e che è ospite di una famiglia varesina, all’Arcigay, agli studenti e all’Anpi provinciale. Sul palco poi si alterneranno interventi non solo sulla guerra, ma anche per denunciare le difficoltà che lavoratori stanno subendo dalla pandemia: causate da crisi energetica e inflazione, ma anche dagli effetti della guerra che ha ripercussioni anche sul territorio.

La vittoria nel derby provinciale con la Caronnese ha ridato fiducia e slancio al Città di Varese di Mister Porro che mercoledì 27 aprile torna in campo per affrontare i liguri del Vado. L’obiettivo dei biancorossi è quello di centrare un altro successo anche per interrompere la serie di risultati senza i tre punti sul terreno del Franco Ossola. A Masnago infatti, Piraccini e soci non vincono dalla fine del mese di febbraio. Il match riveste grande importanza in ottica qualificazione ai playoff; attenzione però a non sottovalutare i liguri di Sebastiano Aperi: quest’ultimo con 16 reti è il secondo bomber del girone dietro al novarese Vutaj. Il miglior varesino è invece Kenneth Mamah con 13 gol. Calcio di inizio alle ore 15 e racconto azione dopo azione sul liveblog messo a disposizione da VareseNews.

In campo alla stessa ora anche la Caronnese opposta a un’altra formazione ligure, l’Imperia, quest’ultima alla ricerca di punti pesanti in ottica salvezza. Ma anche i rossoblu intendono fare bottino per evitare brutte sorprese dalla parte bassa della classifica.

