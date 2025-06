Lavora nella sicurezza in Canton Ticino con Prosegur: opportunità per agenti motivati

Prosegur SA, società leader nel settore della sicurezza privata, è alla ricerca di nuove risorse da inserire nel proprio team operativo in Canton Ticino. L’azienda seleziona agenti di sicurezza privata (m/f) affidabili, motivati e pronti a lavorare in un contesto dinamico e in continua evoluzione.

Chi entrerà a far parte del team contribuirà a garantire la sicurezza e protezione di persone e beni in vari contesti: eventi, sorveglianza di strutture, gestione del traffico, controllo accessi e molto altro. Un lavoro che richiede grande senso di responsabilità, concentrazione, precisione e predisposizione al lavoro flessibile.

Requisiti fondamentali

Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Autorizzazione LPPS valida per le prestazioni private di sicurezza

Nazionalità svizzera o permesso di lavoro valido per la Svizzera

Patente di guida valida e automunito/a

Esperienze precedenti nel settore, una buona forma fisica e la disponibilità a lavorare su turni (anche notturni e nei fine settimana) costituiranno un vantaggio in fase di selezione

Cosa offre Prosegur

L’azienda mette a disposizione un ambiente professionale dinamico e meritocratico con la possibilità di impiegare le proprie competenze in diversi ambiti della sicurezza, opportunità di formazione continua e contratti a salario fisso. Una realtà solida in cui crescere professionalmente e contribuire ogni giorno alla tutela del territorio.

Come candidarsi

Chi fosse in possesso di tutti i requisiti fondamentali e volesse candidarsi, può inviare la propria lettera di presentazione e il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo email: candidature@prosegur.ch.

Prosegur SA

Via Brentani, 11

CH-6900 Lugano

T: 0041 91 973 32 10

Sito | LinkedIn