I bimbi ucraini ospitati a Varese dipingono le uova per Pasqua

E’ una antica tradizione ucraina e di tutti i territori slavi, dipingere le uova per Pasqua.

E anche in questo difficile anno, grazie all’interessamento del parroco della chiesa cattolico bizantina padre Volodymyr, ucraino di Leopoli, e all’ospitalità di monsignor Giuseppe Vegezzi, vescovo vicario per la zona di Varese, molti bambini in fuga dalla guerra le hanno dipinte tutti insieme all’oratorio della Brunella a Varese.[le foto id=1294615] Monsignor Vegezzi e padre Volodymyr

Le loro piccole opere d’arte saranno poi benedette durante la funzione di Pasqua insieme a un cestino di cibi che verrà mangiato nel corso del pranzo pasquale. [le foto id=1294633]

«E’ una antica tradizione che vuole ricordare con queste uova la rinascita, il simbolo di una nuova vita e della vittoria della vera vita sulla morte» ha spiegato Padre Volodymyr, che ne ha regalati alcuni esemplari anche al vescovo vicario. [le foto id=1294630]

Alla fine, merenda per tutti nel portico allestito con ghirlande e teli ricamati di tradizione ucraina. [le foto id=1294632]