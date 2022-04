Cade dalla moto dopo lo scontro con un cinghiale a Cugliate Fabiasco

Incidente questa mattina, martedì 12 aprile, attorno alle 7 fra Marchirolo e Cugliate Fabiasco, sulla provinciale de “La Valganna”. Un uomo di 59 anni a bordo di uno scooter è caduto a terra dopo aver urtato un grosso cinghiale che ha improvvisamente invaso la corsia su cui stava viaggiando. Nessuna ferita grave per lo scooterista che è stato ricoverato in codice verde all’ospedale di Cittiglio.

L’incidente è stato segnalato anche nel nostro gruppo Oggi nel Varesotto, da cui proviene la foto: “È accaduto l’ennesimo episodio che ha coinvolto un mezzo ed un’animale selvatico (una femmina di Cinghiale)- scrive Mauro Fiorbianco – Siamo ad una frequenza quasi settimanale ed oltre al dispiacere per il coinvolgimento dei poveri animali, si mette a rischio la vita di persone, che molto semplicemente altro non fanno che recarsi al lavoro nella vicina Svizzera. La “nutrita” presenza di ungulati nelle valli che da Varese vanno verso i laghi rende ormai la circolazione pericolosa in modo quotidiano e i pochi catadiottri posti qua e là non danno nessun beneficio. Serve un’intervento radicale, analogo a quello adottato nel Canton Aargau, dove le strade più esposte a questi episodi sono state elettrificate, creando varchi di attraversamento controllati, sui quali sono stati posti scanner termici che avvisano gli automobilisti della presenza di animali a sangue caldo. Siamo nel 2022, la tecnologia esiste, e non si può continuare ad affidarsi ogni mattina alla buona sorte, rischiando la vita per recarsi al lavoro”.