Calcinacci sul marciapiedi: transennata una parte di via Ronchetti a Gallarate

Crollo di parti di un edificio in via Ronchetti a Gallarate che arriva in piazza Risorgimento.

Erano da poco passate le 11 quando calcinacci sono piovuti sul marciapiedi sottostante. Fortunatamente in quel momento non stavano passando pedoni.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e interdetto il passaggio fino al ripristino.

Sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per regolare la viabilità nell’area che è stata transennata.