A Cantello arriva un chiosco-bar per godersi al meglio il parco di via Baj

Lavori in corso nel parco di via Baj, a Cantello, dove a breve sorgerà il Chiosco di San Lorenzo, un chiosco-bar che fornirà un punto ristoro per i tanti frequentatori dell’area verde.

A presentare il progetto il sindaco Chiara Catella che spiega come il progetto sarà realizzato a costo zero per le casse comunali: «Nel mese di febbraio è stata avviata dal Comune di Cantello una manifestazione d’interesse per la realizzazione di un chiosco-bar al parco di via Cesare Baj a cura e spese di soggetti privati, regolarmente pubblicata all’albo pretorio; è stata poi depositata un’istanza con i requisiti richiesti e così siamo arrivati alla firma del contratto, avvenuta nei giorni scorsi. Il Comune non costruirà il chiosco né spenderà soldi pubblici per la sua realizzazione. Tutto, allacciamenti compresi, è a carico del privato. Il Comune ha unicamente messo a disposizione l’area per la quale verrà corrisposto un canone di 1200 euro l’anno. Avremo così a costo zero un servizio che era atteso da anni».

Il chiosco sarà una struttura prefabbricata di circa 30 mq. e non sarà recintato perché l’intento è quello di fare in modo che i clienti godano il più possibile dell’area a verde con una struttura integrata con l’ambiente circostante. Inoltre, dal momento che per facilitare gli allacciamenti è stato scelto di posizionarlo in un’area vicino ai servizi pubblici non più utilizzati per via di vandalismi e danni, ci sarà anche il vantaggio della riattivazione dei bagni che saranno affidati ai gestori e in questo modo saranno sempre puliti, controllati e fruibili.

Il chiosco, per il quale è stato sottoscritto un contratto di dieci anni, sarà in funzione da aprile ad ottobre, sette giorni su sette dalle 10 del mattino alle 22.

«Ora non ci resta che restare in attesa dell’inaugurazione che avverrà attorno al mese di giugno – conclude il sindaco – Nel frattempo chiediamo un po’ di attenzione e di pazienza per l’occupazione dell’edificio dei servizi igienici presso cui è già stato depositato il materiale per i lavori che inizieranno quanto prima.

Il punto dove sarò collocato il chiosco