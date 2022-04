Capezzone e Di Bartolo a Busto Arsizio per parlare di sfide future del centrodestra

Sabato 9 aprile, alle 15.00, il Museo del Tessile di Busto Arsizio, in via Alessandro Volta 6, ospiterà un incontro con Daniele Capezzone, opinionista, saggista ed editorialista del quotidiano ‘La Verità’.

All’evento, in cui si discuterà delle sfide future del centrodestra in Italia ed Europa, interverranno come relatori: Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega (gruppo Identità e Democrazia) e consigliere comunale di Busto Arsizio, e Salvatore Di Bartolo, docente, saggista e analista politico-economico.

A margine dell’incontro saranno presentati i libri ‘Per una nuova destra’ di Daniele Capezzone, edito da Piemme, e ‘Metamorfosi Politica’ di Salvatore Di Bartolo, edito da Aracne.

L’ingresso sarà libero previa prenotazione al numero 3207247904 oppure al seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKIcULg4UbT5AZ1kk8bvRcGM21FwfN9U3DjmhrNjFR-pQ0kw/viewform