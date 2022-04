Capriolo cade nel canale, soccorso dai vigili del fuoco

È caduto dentro il canale industriale e non riusciva più a uscirne. L’allarme è stato lanciato da alcuni ciclisti che stavano percorrendo il tratto lungo il canale a Lonate Pozzolo in località Molinette. In acqua l’animale, probabilmente un giovane capriolo, era in difficoltà.

Galleria fotografica Recupero di un ungulato caduto in un canale industriale 4 di 4

I vigili del fuoco, attorno alle 14 di oggi martedì 5 aprile, hanno ricevuto la richiesta di aiuto.

Sono arrivati con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno recuperato la povera bestia ormai stremata, conducendola a riva.

Qui hanno prestato la prima assistenza e poi lo hanno affidato alle cure del servizio veterinario preposto.