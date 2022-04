Ciclista investito a Vergiate, è in gravi condizioni

Un ciclista di 79 anni è stato investito intorno alle 15,15 di oggi (martedì 5 aprile) a Vergiate, mentre percorreva la statale 33 che corre nei pressi dell’autostrada e collega, non lontano dall’innesto della superstrada per Vergiate.

Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato sbalzato di sella in seguito allo scontro con un altro mezzo, ed è ricaduto a circa 15 metri di distanza. Il ciclista ha riportato un trauma cranico e al momento dell’arrivo dei soccorsi era in stato di incoscienza: è stato quindi intubato sul posto prima di essere trasportato verso l’ospedale. Le sue condizioni sono considerate gravi.

Per i soccorsi (con ambulanza e automedica) si è alzato in volo anche l’elicottero per il trasporto verso l’ospedale; sul posto si sono recati anche i Carabinieri per i rilievi del caso e la gestione del traffico.

Articolo aggiornato alle 16,10.