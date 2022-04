Cinquantenne cade in strada a Lonate Pozzolo, portato in ospedale

Un uomo di 53 anni è caduto alle 7 di lunedì a Lonate Pozzolo, in Piazza Santa Maria, nei pressi della chiesa. Un fatto banale, non fosse che l’impatto violento al suolo ha fatto temere conseguenze gravi, almeno inizialmente: sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica in codice rosso.

L’uomo è stato soccorso e le ferite alla fine non si sono rivelate gravi, per fortuna: è stato trasportato dall’ambulanza della croce rossa italiana di Legnano in pronto soccorso a Busto Arsizio.