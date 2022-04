Cinquantenne investita in viale Aguggiari a Varese

Una donna di 50 anni è stata investita lunedì mattina in viale Aguggiari a Varese. Il fatto è avvenuto attorno alle 8 all’altezza dell’incrocio con la via Legnani, dove trova sede il comando dei vigili del fuoco. Sul posto oltre all’ambulanza della croce rossa italiana che sta operando in codice giallo sono presenti anche gli agenti della polizia locale di Varese.