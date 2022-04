Cortisonici 2022 prende il via e torna ad esplorare il cinema coreano

Ha preso il via nella serata di ieri, mercoledì 20 aprile, una nuova edizione di Cortisonici Film Festival. Primo giorno di festival dunque, iniziato con un viaggio nel cinema coreano contemporaneo, realizzato grazie alla collaborazione con il Far East Film Festival di Udine, il più importante evento europeo dedicato al cinema popolare dell’estremo oriente.

Il primo appuntamento ha preso il via all’auditorium del Liceo Musicale con la proiezione di Extreme Job di LEE Byoung-heon. Uscito in Corea del Sud nel 2019, il film è al secondo posto tra i campioni di tutta la storia del cinema coreano al botteghino: il giusto successo per una delle commedie coreane più riuscite di sempre.

«Dopo un primo focus nel 2006, Cortisonici quest’anno torna ad esplorare una cinematografia con cui il festival ha mantenuto un legame profondo – spiegano i curatori del focus di questa edizione, Roberta Silva, Matteo Angaroni, Massimo Lazzaroni e Tatiana Tascione – grazie a preziose collaborazioni di questi anni, come quella con l’IFAF (Seoul International Film & Art festival), che a partire dal 2009 ha contribuito e arricchito la nostra programmazione con cortometraggi e ospiti rimasti indimenticati nella memoria del pubblico di Cortisonici».

Il festival del cortometraggio varesino continua per tutta la settimana, fino a sabato sera quando verrà proclamato il vincitore di questa nuova edizione.

Tutto il programma è disponibile sul loro sito: cortisonici.org