Cortisonici al via, guardando la Corea

Torna Cortisonici Film Festival, a Varese dal 19 al 23 aprile, per la 19esima volta.

«Il festival ha raggiunto e superato brillantemente la maggiore età – ha commentato l’assessore alla cultura Enzo La Forgia – ed è un piacere, per la prima volta dopo tanti anni da spettatore, presentarlo “dall’altra parte del tavolo” nel ruolo di assessore»

Il Focus della diciannovesima edizione si sposta in Asia si avvale poi di una nuova e preziosa collaborazione: quella col Far East Film Festival di Udine, il più importante evento europeo dedicato al cinema popolare dell’estremo oriente. Il Focus 2022 è dunque K-movies, un viaggio nel cinema coreano contemporaneo a cura di Roberta Silva, Matteo Angaroni, Massimo Lazzaroni e Tatiana Tascione, per portare a Varese due lungometraggi che verranno presentati martedì 19 e mercoledì 20 aprile nell’auditorium del Liceo Musicale di Via Garibaldi.

Il primo film proiettato sarà Extreme Job di LEE Byoung-heon, dove una scombinata squadra di detective tenta di riscattare una carriera mediocre stanando una banda di trafficanti di droga in un ristorante di pollo fritto che non ha quasi più clienti. Uscito in Corea del Sud nel 2019 il film è al secondo posto tra i campioni di tutta la storia del cinema coreano al botteghino.

Il secondo film è Beasts Clawing at Straws di Kim Young-hoon, dove i destini di quattro personaggi ai margini della società si intrecciano in modo imprevedibile.

Il focus prevede poi uno “sconfinamento” in nord Corea: in collaborazione con la sezione Inferno verrà proiettato Pulgasari, il Godzilla nordcoreano realizzato nel 1985 dal regista sudcoreano Shin Sang-ok. La storia della realizzazione di questo film ha molte sfaccettature, che verranno spiegate dagli organizzatori.

Non ci sarà solo cinema però nel programma: «Sabato in biblioteca ci sarà un incontro che vedrà protagonista Giuseppina De Nicola, docente dell’Università Sapienza di Roma – spiega Matteo Angaroni, presidente di Cortisonici – La docente ci racconterà quale sia il reale modello di società che emerge dalla cultura pop coreana, partendo dai K-drama, ai successi cinematografici, come Parasite e Squid Game, o musicali, come il fenomeno mondiale BTS, e quanto questo sia vicino alla realtà.

I video in concorso saranno proiettati al cinema Nuovo: «Abbiamo fatto un lavoro incredibile di selezione: 3000 sono i cortometraggi inviati, che nel concorso si sono ridotti a 25 – spiega Massimo Lazzaroni, direttore organizzativo – I corti provengono da tutta Europa, dal far East e dagli Stati Uniti. E abbiamo cercato di farlo tornare sempre più alla normalità: corti visti nelle sale, pubblico che vota: tutto ciò che ci contraddistingueva prima del Covid».

Non mancherà anche la sezione Inferno, con nottate cinematografiche che avranno sede nella cantina del TuMiTurbi, in via De Cristoforis: il giovedì ci sarà il già citato lungometraggio Pulgasari, il venerdì invece la consueta nottata di corti.

Tutte le proiezioni sono gratuite ad ingresso libero, i film sono in lingua originale con i sottotitoli. Per info: www.cortisonici.org.