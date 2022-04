Dipendente comunale aggredisce una collega a Castronno

Un dipendente comunale ha aggredito una collega nel municipio di Castronno.

Il fatto è avvenuto un paio di giorni fa, durante la mattinata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo è entrato come una furia nell’ufficio in cui si trovavano due dipendenti e si è scagliato contro una di queste prendendola a sberle.

A quel punto gli altri colleghi sono intervenuti in forze per bloccare l’uomo, che è tra l’altro di corporatura robusta. L’aggressore è stato immobilizzato in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine. Il sindaco Giuseppe Gabri ha chiesto l’intervento del 112 e sul posto sono stati inviati gli agenti della polizia locale di Caronno Varesino. L’uomo è stato portato via in ambulanza e i tre dipendenti feriti durante la colluttazione sono stati medicati al pronto soccorso . «Quello che è accaduto nei nostri uffici ha davvero sconvolto tutti – commenta Gabri – Stiamo procedendo con le denunce e attendiamo che la giustizia faccia il suo corso»