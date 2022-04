Futura, fine della corsa: biancorosse eliminate da Talmassons

Termina davanti al pubblico amico del PalaBorsani l’avventura della Futura Volley Giovani nel campionato di A2 di pallavolo femminile 2021-22. Le biancorosse, alla terza stagione nel torneo cadetto, si è arresa anche in Gara2 alle friulane di Talmassons, passate sul taraflex di Castellanza con il punteggio di 1-3 dopo il netto 3-0 di Lignano nel match di andata.

Termina così un’annata di alti e bassi per le bustocche, il cui bilancio generale è comunque positivo anche visti gli infortuni e i problemi incontrati sul percorso. Il club della famiglia Forte ha centrato l’obiettivo playoff, superando anche il primo turno (gli ottavi di finale) prima di incappare in un’avversaria che si è dimostrata superiore.

Un livello, quello della CDA, espresso anche nel primo set della partita di sabato quando le ospiti hanno lasciato appena 15 punti alla squadra di Lucchini. Anche il secondo parziale è andato nelle mani di Talmassons: dopo un lungo tratto spalla a spalla con le Cocche, le friulane hanno messo a terra un gran finale vincendo il parziale 21-25.

Sarebbe stato ingiusto, però, un congedo senza sorrisi: nel terzo set la Futura ha reagito ed esaltato i propri tifosi con una grande reazione d’orgoglio. Sotto nella prima parte, le bustocche hanno alzato il volume del gioco, costretto la temuta Obossa a qualche errore e colpito con gli attacchi di Bici sino al netto 25-16 finale.

Talmassons però si è ritrovata nella quarta frazione, con Busto andata fuori giri con troppi errori: un ace di Cogliandro ha chiuso i conti per il 17-25 che ha mandato in archivio la prima stagione “da playoff” per la Futura.

«Devo guardare il bicchiere mezzo pieno dicendo che abbiamo fatto il miglior risultato da quando siamo in A2 e questo è un fatto che va considerato – il commento di coach Matteo Lucchini – Siamo però arrivati molto “tirati” a questi match fondamentali, avevamo situazioni fisiche da nascondere e alla lunga non ha funzionato. Dico brava a Talmassons che è una squadra fenomenale; ora sfrutto un paio di giorni di riposo per poi discutere con le società dei piani futuri».

«Purtroppo è stata una stagione durissima che abbiamo faticato a inquadrare da subito – prosegue la centrale Giuditta Lualdi – In Gara2 non siamo riuscite a raggiungere l’obiettivo che volevamo. Nel terzo set, un po’ per orgoglio e un po’ per rabbia, abbiamo provato a dimostrare ciò che siamo singolarmente; purtroppo non abbiamo dimostrato che insieme avremo potuto dare un valore aggiunto».