Futura Volley murata senza scampo da Talmassons. Ora testa a Gara2

Netto KO per la Futura Volley Giovani nella prima partita dei quarti di finale playoff di Serie A2: le bustocche sono travolte a Lignano Sabbiadoro dalla CDA Talmassons con il punteggio di 3-0 e con due dati notevoli nel descrivere la partita. Appena 55 i punti totali delle biancorosse e zero – zero – muri messi a terra contro i 16 della formazione friulana.

Impossibile, con questi numeri, pensare di “strappare il servizio” alle padrone di casa che cercheranno di chiudere i conti sabato prossimo (18,30) al PalaBorsani in un match che per le Cocche dovrà essere vitale. “La partita della vita”, si dice già in ambito Futura, per provare a tornare a Lignano per la “bella”, ma è chiaro che le cose in campo dovranno cambiare.

In Gara1 le Cocche hanno retto, in parte, solo grazie alla ricezione ma in fase d’attacco le ragazze di Lucchini hanno faticato notevolmente contro una Talmassons andata a segno con il 43% di efficacia. Nessuna bustocca è arrivata neppure alla doppia cifra di punti segnati a conferma di una serata nerissima: anche quando – nel secondo set – la Futura ha messo il naso avanti non è riuscita a reggere nella volata finale. Per lo meno, il cambio radicale di formazione praticato da Lucchini nel terzo parziale ha permesso di dare una scossa alla squadra passata dal 16-8 al 21-19: poco, ma per lo meno utile a dimostrare che le Cocche sono vive e possono sperare in una partita diametralmente opposta in Gara2.

«Abbiamo fatto una prestazione decisamente sotto le nostre possibilità – spiega Giuditta Lualdi nel dopo-gara – Sicuramente è una partita che cancelleremo, e che useremo per farci un esame di coscienza su quelle che sono state le nostre difficoltà. Ce la metteremo tutta per vincere gara 2 e poi giocarci tutto in gara 3».