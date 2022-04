Gallarate apre il concorso per assumere quattro agenti di Polizia Locale

Gallarate apre il concorso per nuovi agenti della Polizia Locale, per rimpinguare i ranghi del comando di via Ferraris.

La procedura è quella del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti a tempo pieno e indeterminato di Agente Polizia Locale – (categoria C – posizione economica C1(.

Una scelta che era già annunciata (ne avevamo parlato) e che viene fatta in esecuzione del piano dei fabbisogni di personale 2021, deliberata dalla giunta lo scorso anno a maggio.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 2 maggio 2022, mediante deposito a mano al Protocollo o posta certificata. Possono partecipare candidati, uomini o donne, tra i 18 e i 40/45 anni (requisiti esatti nel bando).

Attenzione: le informazioni qui riportate sono quelle del bando completo del Comune, a cui si deve fare riferimento e che si trova a questo link.

I nuovi agenti entreranno in forze al comando che ha oggi una quarantina di agenti in organico e ha da pochi mesi visto l‘ingresso del nuovo comandante, Aurelio Giannini: qui l’articolo.