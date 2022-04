Gemonio, venerdì 22 i funerali del “vigile Piero”

Saranno celebrati nel primo pomeriggio di venerdì 22 aprile i funerali di Piero Matteucci, il 60enne vigile di Gemonio scomparso all’alba di mercoledì 20 nella sua casa di via Roma.

La cerimonia funebre inizierà alle 14,30 con la recita del rosario e proseguirà nella chiesa parrocchiale di San Rocco, in piazza della Vittoria. Al termine la salma sarà trasportata sino al cimitero del paese dove Matteucci sarà tumulato.

La notizia della morte dello storico agente di polizia locale – per tutti era “il vigile Piero” – ha rapidamente fatto il giro del paese e delle località circostanti dove Matteucci era molto conosciuto. Diverse associazioni lo hanno voluto ricordare, pubblicando sui rispettivi profili social foto di gruppo scattate in occasione di eventi e manifestazioni: immagini nelle quali Matteucci, in divisa, è in posa insieme ai volontari dei diversi gruppi.

Dalla Pro Loco alla Squadra Antincendio e Protezione Civile sino ai musicisti della Piva Rock Band (oltre a tanti privati cittadini che hanno scritto messaggi di cordoglio) hanno voluto omaggiare una persona benvoluta e presente in tutti i momenti pubblici di Gemonio.