Gemonio piange il “suo vigile”: addio a Piero Matteucci

È morto all’alba di oggi, mercoledì 20 aprile, Piero Matteucci, lo storico vigile da tanti anni in servizio al Comune di Gemonio. Classe 1961, umbro d’origine, Matteucci era il volto della Polizia Locale ed era rimasto in carica anche nei periodi in cui questa era consorziata con altri comandi circostanti.

La notizia ha fatto presto il giro del paese nel quale era conosciutissimo e ha lasciato sgomenti i concittadini: oltre al suo ruolo istituzionale infatti, Matteucci partecipava attivamente alla vita pubblica in occasione delle varie manifestazioni organizzate dalle diverse associazioni. Amato anche dai bambini, era spesso in prima fila in occasione dei corsi di sicurezza stradale all’interno delle scuole, dall’asilo alle medie. (foto D. Sandri)

«Siamo sconvolti, e lo dico a nome sia degli amministratori sia dei dipendenti – spiega il sindaco Samuel Lucchini – Il municipio era parte della casa di Piero e le persone che qui lavorano erano per lui una famiglia. Non so cos’altro dire: ci siamo sentiti ieri per l’ultima volta, ci mancherà».