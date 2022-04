Incidente in viale Borri a varese, cercasi testimoni

Cercasi testimoni per l’incidente avvenuto tra un’autovettura e un motociclo a Varese in data 9 ottobre 2021 alle ore 12 circa in viale Borri all’intersezione con via Cassiodoro, all’altezza del supermercato Esselunga.

Chi avesse informazioni può contattare i numeri 0332 285553 – 235872.

