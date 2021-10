Scontro tra un’auto e una moto a Varese, uomo di 59 anni in codice rosso

Ambulanze e automediche in azione lungo Viale Borri a Varese oggi, sabato 9 ottobre. Poco dopo mezzogiorno è avvenuto uno scontro tra un’auto e una moto che ha coinvolto un uomo di 59 anni. In corso la missione di soccorso per un codice rosso da parte degli operatori della Croce Rossa e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AAT). Si segnala inoltre una lunga coda nel tratto di strada varesino.