JazzMi torna per la settimana edizione e tanti eventi

JAZZMI è un festival contemporaneo, che si ispira al modello di festival europei multiculturali e diffusi, per rappresentare nel modo più giusto la vivacità di una musica di confine, come il jazz, che costantemente abbraccia più luoghi, suoni e tradizioni, contaminandosi per osmosi in modo dinamico. Dal 29 settembre al 9 ottobre 2022 JAZZMI coinvolgerà i grandi artisti del panorama musicale italiano ed internazionale e le nuove stelle del jazz in un’edizione sorprendente per numero di eventi e cast artistico.

JAZZMI aprirà il festival con due speciali previews a luglio per festeggiare la bella stagione. CIMAFUNK, martedì 12 luglio nel Giardino Giancarlo De Carlo di Triennale Milano, con il loro spettacolo afro-cuban funk; nelle prossime settimane verrà svelato il secondo imperdibile appuntamento estivo.

Fare cultura è fare inclusione. Il jazz è di per sé un fenomeno trasversale, multietnico e pluridisciplinare, composto da incroci, fusioni, sinestesie, contaminazioni, parallelismi fin dalle sue origini. Oggi la musica jazz è chiamata a sostenere e dar voce a messaggi importanti, così JAZZMI 2022 dedicherà uno speciale spazio all’interno del suo programma per promuovere e raccontare la transizione ecologica di Milano e della Città metropolitana grazie alla collaborazione con il progetto Forestami. Obiettivo di quest’ultimo è far crescere il capitale naturale delle aree urbane grazie ad iniziative di de-pavimentazione, rinaturalizzazione, piantando tre milioni di nuovi alberi entro il 2030 nella Città metropolitana di Milano.

JAZZMI è fra i primi festival musicali di jazz in Italia per pubblico e diffusione in città ed è diventato una certezza per la città di Milano. Grande entusiasmo per la chiusura della #calltojazzmi2022, call online dedicata alle jazz band che si candidano per esibirsi al festival: più di 800 musicisti hanno preso parte alle candidature inviando la propria proposta musicale.

La direzione artistica ha già iniziato le selezioni e le prime band si esibiranno a JAM THE FUTURE. Music for a new planet, innovativo format di JAZZMI e Volvo, che dopo il successo di partecipazione dello scorso anno, darà il via alla sua quarta edizione portando in scena il 15 e 22 settembre 2022, al Volvo Studio Milano, il progetto speciale dedicato alle giovani promesse del jazz: sette band presenteranno composizioni originali per raccontare come il mondo potrà evolvere dopo questi anni che ci hanno cambiato: il climate change, la sfida che il 2020 ci ha presentato, e l’importanza di esistere come comunità. Auspicabilmente, insieme alle proposte delle giovani generazioni arriveranno i cambiamenti di domani. L’attività 2022 del Volvo Studio Milano pone l’accento sulla Persona e sulla valorizzazione delle eccellenze dell’individuo; la rassegna JAM THE FUTURE non fa che ribadirne la centralità una volta di più.

Natura, Fruizione, Bellezza, Sicurezza: JAZZMI torna nel 2022 con coraggio e con la consapevolezza di vivere tempi incerti. La larga rete di collaborazioni del festival è a lavoro per costruire un’edizione che garantirà sicurezza e rispetto delle norme in vigore.

JAZZMI è prodotto da Associazione JAZZMI, Ponderosa Music & Art e Triennale Milano Teatro, in collaborazione con Blue Note Milano e con la direzione artistica di Luciano Linzi e Titti Santini.

Main partner Volvo e Intesa Sanpaolo.

PRIMI ARTISTI

Martedì 12 luglio | JAZZMI PREVIW

ore 21.00 | Triennale Milano, Giardino

CIMAFUNK

Ticket*: 20 euro + diritti di prevendita

Giovedì 29 settembre

ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

FABRIZIO BOSSO “WE WONDER”

Ticket*: da 28 a 32 euro + diritti di prevendita

Venerdì 30 settembre

ore 21.00 | Conservatorio di Milano, Sala Verdi

PAOLO FRESU “HEROES”

con Francesco Diodati – Filippo Vignato – Petra Magoni – Francesco Ponticelli – Christian Meyer Ticket*: da 30 a 45 euro + diritti di prevendita

Sabato 1° ottobre

ore 22.00 | Santeria Toscana 31

ALFA MIST “BRING BACKS”

Ticket*: 25 euro + diritti di prevendita

Martedì 4 ottobre

ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

VIJAY IYER

Ticke*t: da 23 a 28 euro + diritti di prevendita

Giovedì 6 ottobre

ore 21.00 | Conservatorio di Milano, Sala verdi

JEAN-PHI DARY & JEFF MILLS”THE PARADOX”

Ticket*: da 30 a 45 euro + diritti di prevendita

Venerdì 7 ottobre

ore 23.00 | Triennale Milano Teatro

EMMA-JEAN THACKERAY

Ticket*: da 20 a 23 euro + diritti di prevendita

ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

JAIMIE BRANCH & JASON NAZARY “ANTELOPER”

Ticket*: da 23 a 28 euro + diritti di prevendita

* Per aggiornamenti e informazioni sui biglietti visita il sito jazzmi.it.

Il programma completo, tutti i partner e i media partner del progetto saranno annunciati a settembre.

