La prima dello stagno: il librogame per bambini e famiglie si presenta a Gorla Maggiore

L’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione in collaborazione con la Cooperativa Astronauta inaugurerà il librogame live: La prima dello stagno – nel cuore del Parco medio Olona a Gorla Maggiore – per vivere un’avventura che, attraverso prove da superare e indovinelli coinvolgerà bambini e adulti.

La partecipazione è gratuita e senza prenotazione: si potrà giocare in qualsiasi momento, direttamente con il proprio dispositivo mobile.

L’appuntamento è domenica 10 aprile dalle 14,30 vicino allo stagno in via per Fagnano Olona.