La guerra in Ucraina e la fuga dei civili: incontro a Gavirate dei Giovani Democratici

Sabato 9 aprile in Sala Mura saranno ospiti il Senatore Alfieri e il consigliere regionale Astuti

Sabato 9 Aprile, alle ore 11.00, presso la Sala Mura di Gavirate, i Giovani Democratici di Gavirate propongono un incontro dedicato alla guerra in Ucraina dal titolo : “Ucraina – Storie di Guerra: dall’aggressione russa alla crisi umanitaria”

Saranno ospiti Alessandro Alfieri, senatore del partito democratico e segretario della commissione affari esteri del PD e Samuele Astuti, consigliere regionale del partito democratico.

Si tratta del primo evento pubblico per il neocircolo GD di Gavirate e ha lo scopo di creare un momento di informazione e di chiarimento su quello che sta succedendo in Ucraina, su come l’Europa e l’Italia vogliano gestire questo tipo di emergenza. Si parlerà anche dell’accoglienza di tutte quelle persone che stanno scappando dalla loro terra.

Il segretario dei GD di Gavirate, Pierluigi Lucchina, aprirà i lavori della discussione: “una grande un’opportunità avere Alessandro e Samuele al nostro primo incontro, li ringrazio moltissimo per la loro disponibilità ad affrontare questo tema insieme a noi. Spero che il nostro incontro risulti utile e costruttivo per tutti. Vi aspetto!”