L’appello del sindaco di Mesenzana dopo le venti auto con le gomme tagliate

Notte fra domenica 24 e lunedì 25 aprile: via Mazzini e poi via Ramelli, a Mesenzana. Qualcuno lascia un ricordo indelebile ai proprietari delle auto parcheggiate nelle due strade del centro, cioè macchine con gomme tagliate, alcune con due pneumatici addirittura: danno da centinaia di euro per macchina, e molta rabbia.

Tutte vittime scelte a caso secondo i carabinieri che hanno subito attivato le indagini che stanno sfruttando ogni mezzo disponibile per arrivare a dare un volto al responsabile, a cui potrebbero venire contestati anche altri episodi recenti come il lancio dei sassi contro i vetri della casa comunale.

Ne è convinto il sindaco Alberto Rossi: «È qualcuno che se la prende col nostro comune e con le persone che ci abitano. Spero che presto verrà consegnato alla giustizia perché non è ammissibile che avvengano cose del genere». E pre questo il primo cittadino lancia un appello: «Su 20 auto danneggiate, mi risulta che solo 4 siano state finora le denunce. Dunque rivolgo una richiesta ai miei concittadini: denunciate, perché in questo modo potrete fornire ulteriori utili particolari per risolvere il caso».

Uno dei punti chiave per colpire chi si macchia di episodi di questo genere sta nella sorveglianza: da più parti viene sollevato il problema della carenza di videocamere non solo nei piccoli comuni a cavallo fra Valcuvia e Valtravaglia, come Mesenzana, ma anche in questi più grandi come Luino, dove i recenti episodi nei pressi della stazione ne rappresentano un esempio concreto.