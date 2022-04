A Laveno Ponte Tresa la mostra fotogratica “Tua Sorella”, di Veronica Barbato

È in programma per domenica 10 aprile alle ore 11:00 all’Antica Rimessa del Tram di Laveno Ponte Tresa l’inaugurazione della mostra fotografica “Tua Sorella”, a cura di Veronica Barbato, dedicata alla tragica scomparsa della sorella che l’artista trasforma in un’icona, con più di 90 opere vibranti e intime.

Il progetto espositivo si configura come un’installazione performativa vicina alla street art. La mostra è a cura dell’associazione culturale artæría hub, nata nel 2020 da quattro studenti universitari e dell’artista Veronica Barbato. Sarà visitabile dal 10 al 30 aprile, nello spazio Antica Rimessa del Tram di via Ungheria 2 a Lavena Ponte Tresa. Nei seguenti giorni e orari: venerdì (15:00-18:00), sabato (10:00-16:00), domenica (10:00-12:00).

«Ho voluto raccontare un disagio sociale, ribellione, droga e libertà. Erano gli anni ’80. A 23 anni mia sorella si è suicidata. Io le restituisco la vita che non ha vissuto. Mi ha insegnato ad amare e io le devo una vita nuova, facendole girare il mondo, come non ha avuto modo fare. Nelle foto inserisco colori accesi, frasi tratte dai suoi diari, mescolo passato e presente dandogli una nuova vita contemporanea e non la dimentico» dichiara l’artista Veronica Barbato.

La mostra è in collaborazione con il Comune di Lavena Ponte Tresa: artæría hub ha infatti vinto, con il Progetto Confini, il bando per la stagione espositiva A.R.T. «Questa amministrazione da sempre si è data l’obiettivo di creare opportunità e di dare voce ai giovani, siamo quindi molto soddisfatti di inaugurare la stagione espositiva A.R.T con un progetto pensato per il nostro territorio, da artæría hub. Sicuramente una ventata di freschezza dopo due anni di chiusura forzata» racconta Valentina Boniotto, vicesindaco e assessore alla Cultura di Lavena Ponte Tresa.

In aggiunta c’è anche la sponsorizzazione tecnica di Va.Ro Costruzioni SA con la realizzazione di una parte del nuovo spazio espositivo all’interno dell’Ex Rimessa del Tram. Luca Vanzolini, imprenditore e dirigente dell’azienda, in merito al progetto racconta «abbiamo deciso di sostenere questo progetto in quanto lo abbiamo ritenuto fin da subito molto valido. Grazie a questa sponsorizzazione daremo una mano a dei giovani che vogliono affermarsi in questo settore».