Il Premio MIDeC celebra la ceramica contemporanea: mostre ed eventi al museo di Cerro

Sabato 12 ottobre 2024 Premio MIDeC, promosso da Associazione Amici del MIDeC, inaugura nelle sale del Museo – da cui il Premio biennale dedicato alla Ceramica Contemporanea trae la sua denominazione – un ricco programma di eventi dedicati al Design Ceramico con mostre che vedono protagonisti i vincitori e i menzionati della scorsa edizione del Premio.

Le mostre a cura di Fabio Carnaghi, curatore di Premio MIDeC, comprendono la mostra monografica “Nuovi Segni dalla Terra” dei vincitori che fanno parte di Collettivo Mimèsi (Mariachiara Gaspari, Federico Giustozzi, Eugenio Lo Turco) e la mostra bipersonale “Unicum” delle designer Anna Esposito ed Emanuela Sala, entrambe detentrici della Menzione MIDeC Design.

Il progetto espositivo promuove il Design Ceramico Contemporaneo, a cui il Museo si ispira per sua missione, aprendo una finestra sul panorama nazionale. Un aspetto fondamentale è rappresentato dalla valorizzazione del Design emergente che ha modo di mettere in luce l’eccellenza formativa in collaborazione con centri di ricerca e industria che ha dato vita a progetti profondamente innovativi nella ricerca sul prodotto ceramico ad opera del Collettivo Mimèsi, costituito nel 2022 da giovani designer nell’ambito di ISIA Faenza che nel loro iter di studi hanno avuto modo di collaborare con CNR-ISSMC a Faenza e con la realtà aziendale di SACMI a Imola, entrambi partner della mostra al MIDeC.

La mostra bi-personale “Unicum” di Anna Esposito ed Emanuela Sala si rifà al tema del pezzo unico nell’ambito del Design Italiano evidenziando la complessa ma virtuosa filiera di partecipazione fra prodotto ceramico e Alto Artigianato Artistico, in particolare legate alle storiche manifatture italiane.

Infine, a supporto dell’attenzione di Premio MIDeC a favore della formazione di giovani artisti e designer nell’approccio alla ceramica, viene presentato l’intervento di Vanessa Casale, studentessa di Accademia di Belle Arti Aldo Galli – IED Network Como, istituzione partner di MIDeC.LAB, laboratorio creativo di Premio MIDeC da cui il progetto della studentessa è stato selezionato.

Il programma espositivo di Premio MIDeC Design è parte della Ventesima Giornata AMACI del Contemporaneo promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e con la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Questo ricco programma di eventi è visitabile a ingresso libero fino al 3 novembre 2024.