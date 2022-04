Le “Emozioni in natura” di Gian Carlo Landonio in mostra a La Tela di Rescaldina

La Tela di Rescaldina apre i propri spazi per ospitare le “Emozioni in natura” di Gian Carlo Landonio. Da questa settimana e per tutto il mese di aprile, il fotografo espone all’osteria sociale del buon essere 40 immagini scattate nelle oasi e nei parchi che si trovano in Lombardia e che esprimono la sua passione per la fotografia naturistica. Veri e propri momenti “rubati” alla natura che raffigurano luci, colori e comportamenti degli animali che difficilmente sono visibili all’occhio umano. Un battito d’ali, uno sguardo, la vista di una preda, ma anche la particolare sfumatura del piumaggio sono stati immortalati in un mostra che nasce dalla natura e vuol bene alla natura. La mostra “Emozioni in natura” è completamente ecosostenibile: le stampe 50 x 40 sono realizzate senza l’utilizzo di prodotti chimici e posizionate su supporti in cartone riciclato.

Gian Carlo Landonio nasce a Rescaldina nel 1963 e fin da giovanissimo mostra interesse per la fotografi. Frequentando diversi circoli fotografici della zona e partecipando a numerosi concorsi e mostre fotografiche apprende le prime tecniche fotografiche e sviluppa la sua passione. A Milano studia alla scuola Riccardo Bauer diplomandosi in fotografia. Inizia la sua attività come fotografo industriale per poi collaborare con note agenzie fotografiche di Milano e Roma nel settore della fotografia sportiva e della cronaca. Da fotocronista sportivo lavora come fotografo ufficiale della Federazione Italiana Motonautica. Iscritto tuttora all’Ordine dei giornalisti come pubblicista, da circa due anni si interessa alla fotografia naturalistica.

La mostra è visitabile negli orari di apertura dell’osteria La Tela.