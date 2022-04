Le pagelle di Caronnese-Varese: difesa biancorossa insuperabile, manca la lucidità ai rossoblu

Termina con la vittoria del Varese la gara di Caronno Pertusella, con il gol di Mamah che decide l’1-0 che permette ai biancorossi di espugnare il campo della Caronnese. A fare la differenza sono la solidità difensiva dei varesini e la mancanza di energie dei padroni di casa nel finale

LE PAGELLE DELLA CARONNESE

ANGELINA 6: Un’uscita a vuoto nel primo tempo, si rifà nella ripresa togliendo palla dai piedi di Pastore

ZEROLI 5,5: Qualche imperfezione in fase difensiva

Folla 5,5: Poco convinto sui due colpi di testa nel recupero che potevano portare al pari per la Caronnese

ARPINO 6,5: Anima della squadra, importante in difesa e in attacco

COSENTINO 6: Gara positiva ma senza grandi acuti

Tunesi 6: Rientra dall’infortunio e gli manca un po’ il ritmo partita. Prova a gestire il possesso palla ma senza grande profitto

COGHETTO 6: Sulla fascia non fa molto ma neanche danni

Sardo 5,5: Si vede poco e anche nel finale quando potrebbe avere più spazi non li sfrutta

PUTZOLU 5,5: Si vede che gli manca ancora il passo migliore. Fa qualche errore non da lui, anche in impsotanzione

Cretti 6: Uno dei più positivi dalla panchina rossoblu, anche se non trova la giocata giusta

VERNOCCHI 6: Lotta e stringe i denti, non è al meglio ma non tira indietro la gamba

F. ESPOSITO 5,5: Da lui sarebbe servito qualcosa in più invece non trova gli spazi per le due giocate

R. Esposito 5,5: La voglia c’è, ma la difesa del Varese non gli concede nulla

DE LUCCA 5,5: Gara di equilibrio tra la difesa e l’attacco, dove però non si vede molto

SANTI 6: Dove non arriva con la voglia ci prova con l’esperienza, ma oggi si trova di fronte degli avversari attenti su ogni giocata

ROCCO 5,5: Qualche fiammata ma non riesce a rendersi pericoloso

LE PAGELLE DEL VARESE

PRIORI 6,5: Un paio di palloni gestiti così così con i piedi, ma è sempre attento e non si fa trovare impreparato

MAPELLI 7: Anche oggi uno dei migliori in campo per il Varese. Alza il muro e dalle sue parti non si passa

MONTICONE 7: Gara di grande livello contro avversari forti. Molti duelli li vince prima con la personalità e poi nel contrasto

MARCALETTI 6,5: Sempre bene nei tre dietro, ormai è diventato una sicurezza anche lì

FOSCHIANI 6: Gara in ripresa rispetto alle ultime uscite. La pausa di Pasqua gli ha fatto bene

GAZO 6: In mezzo al campo non tira indietro la gamba e anche come mentalità non sbaglia

Cantatore 6: Entra con voglia e corsa, va a vuoto un paio di volta ma recupera

DISABATO 6,5: Grande prestazione per lui in mezzo al campo. Fa girare la squadra e gestisce la palla con personalità

PIRACCINI 6,5: Torna a dosare i palloni come sa fare e l’assist per Mamah vale metà gol

Premoli 6: Ci mette voglia e fisico per un finale nel quale serve stringere i denti

A. BAGGIO 6: Meglio in fase difensiva che in attacco, dove non sempre riesce a sfondare. Gara comunque positiva

Battistella 6: La troppa voglia lo fa deragliare nelle occasioni che ha in avanti, ma in difesa non si distrae

PASTORE 6,5: La solita lotta e furbizia nel guadagnare palloni e falli importanti

Di Renzo s.v.: Pochi minuti nel finale. Si vede poco se non per un tiro senza pretese

MAMAH 6,5: Un gol che vale tanto, nell’unica vera occasione avuta. Nella ripresa sbaglia per poca lucidità dei palloni che avrebbero bisogno di più attenzione

Minaj 5,5: Si mette a servizio della squadra e lotta, ma due azioni nel finale dove potrebbe congelare il pallone le getta via cercando la giocata