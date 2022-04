Con lo spettacolo “Femmine Galattiche” si conclude la Stagione 21/22 al Teatro di Cuasso

Sarà la divertente e brillante commedia “Femmine Galattiche” prodotta dal Teatro Franzato a concludere la Stagione Teatrale 2021/22 del Nuovo Teatro di Cuasso al Monte.

Una lunga e coraggiosa Stagione iniziata già dalla scorsa estate, con una serie di concerti e spettacoli che hanno sfidato le mille complicazioni della pandemia, dei divieti, delle ordinanze, delle limitazioni. Ma che hanno raccolto grandi adesioni, consensi, partecipazioni, e che sono state realizzate con la Direzione Artistica di Paolo Franzato e come di consueto con il supporto organizzativo della Proloco Cuasso.

“Femmine Galattiche”, che sarà in scena sabato 7 maggio alle ore 21, è uno spettacolo che gioca brillantemente con i temi femminili di sempre, declinati in chiave ultramoderna: i figli, il lavoro, gli uomini, la libertà, il corpo. E’ tutto molto complicato, ma per fortuna ci sono le diete, l’ironia e soprattutto l’Agenzia Matrimoniale Spaziale. In scena tre brillanti attrici, Monica Anchieri, Marcella Magnoli e Caterina Murrazzu, dirette da altrettanti tre affiatati registi: Raffaele Campolattano, Alessandro Mezzanotte e Mauro Provvidi.

La commedia mette in scena diversi monologhi di Giuseppe Della Misericordia, tra i quali:

“Come non mettersi a dieta”, un surreale tentativo di entrare in una maglietta troppo stretta. Quanta libertà abbiamo realmente nello scegliere come vestirci?

“Io ti perdono”: uomini e donne hanno occhi sviluppati diversamente, quindi guardano il mondo diversamente e in modi spesso inconciliabili. O forse complementari?

“Agenzia matrimoniale spaziale”: il futuro è qui, non dobbiamo più accontentarci di scegliere tra qualche miliardo di single terrestri, i single sono in tutto l’universo ed è possibile chattare con loro!

“Io odio i narcisisti”: odiamo i narcisisti perché noi sì che siamo capaci di empatia, non come loro! Loro sono talmente presi da se stessi da non accorgersi neanche di essere narcisisti, poverini!

Costumi di Marcella Magnoli. Video di Alessandro Mezzanotte. Progetto, cast & produzione: Teatro Franzato. Spettacolo omaggio all’universo femminile in occasione della Festa della Mamma.