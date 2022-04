L’ospedale di Pryluky ringrazia Angera per gli aiuti

I medici dell’ospedale di Pryluky, città ad est di Kiev, sulla strada che porta verso la Russia ringraziano i cittadini di Angera che hanno contribuito all’acquisto di materiale sanitario per le emergenze.

Nei giorni dell’invasione, il personale aveva inviato una lettera accorata che chiedeva materiale per poter curare le gravi ferite da guerra. La città di Angera aveva risposto alcuni giorni fa, inviando un carico di materiale per operazioni chirurgiche e per lenire le ustioni.

«Il nostro ospedale – scrive il personale di Pryluky – ha ricevuto aiuto dagli abitanti della bellissima città di Angera in Italia. Si tratta di un materiale da cucito, kit chirurgici sterili e un gel speciale per il trattamento delle ustioni. Ringraziamo il sindaco di Angera Alessandro Paladini Molgora per il sostegno e l’organizzazione degli aiuti umanitari».