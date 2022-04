L’unione fa la forza nel superbonus: con un ciclo di incontri del tavolo permanente per l’edilizia

È stata presentata una serie di eventi che il Tavolo Permanente per l’Edilizia, costituito su iniziativa di ANCE Varese e a cui hanno aderito gli Ordini Professionali degli Ingegneri, Architetti, Periti e Geometri di Varese, ha in programma di organizzare riguardanti il mondo delle costruzioni nella sua accezione più ampia.

L’evento si realizzerà attraverso cinque incontri di carattere formativo e divulgativo mirati ad affrontare questioni trasversali del mondo delle costruzioni: in particolare i temi toccati sono inerenti a bonus e superbonus, come le questioni fiscali ed assicurative, sicurezza e qualità dei cantieri nonché temi riguardanti la digitalizzazione del processo della filiera come la BIM.

«Ormai la nostra attività è diventata una attività di filiera, ed è importante che si parli tutti la stessa lingua – ha commentato Riccardo Bombelli, vicepresidente di Ance – Per questo è nata da alcuni mesi una nuova realtà: il tavolo permanente per l’edilizia. E con questo ciclo di incontri comunichiamo l’attività di questa filiera».

Il primo incontro si occuperà di una vera e propria rivoluzione che investitrà progetti e cantieri: «Nei prossimi anni verrà data particolare attenzione alla digitalizzazione del processo di costruzione, il BIM – spiega Elena Brusa Pasquè, presidente dell’ordine degli architetti – Non si tratta solo di un software che permette di progettare da due a tre dimensioni, ma è proprio tutto un altro modo di progettare: per questo è importante la presenza contemporanea di ingegneri, architetti e periti per affrontare un software che permetta di comunicare tra loro. Il tema dell’incontro non si ferma alla progettazione: il controllo progettuale realizzato attraverso un sistema cosi complesso aiuterà le imprese a velocizzare i lavori, stare nei tempi».

Tra gli incontri, anche uno sui vari bonus e sulla sicurezza: «Cercheremo di far comprendere che è necessario dal punto di vista progettuale un controllo – ha spiegato Gino Frasson, vicepresidente del collegio dei Periti – Con tutti i bonus emessi si stanno creando e si creeranno ancora delle situazioni limite, che vanno valutate dagli esperti».

Non mancheranno incontri sulla fiscalità, sulle assicurazioni e sulla sicurezza in cantiere: uno alla settimana, a partire dal 28 aprile ogni giovedì fino al 19 maggio, tutti alla sede Ance di Varese, in via Cavour 32, tutti destinati agli Ingegneri, agli architetti, ai periti, ai geometri e ai costruttori edili.

«Da sempre abbiamo auspicato una collaborazione con gli altri ordini professionali e ora diventa realtà: è importante che tutti marcino all’unisono, solo unendosi si può andare avanti» ha commentato Susanna Capogna, del consiglio dell’ordine degli Ingegneri., a cui si è unita il presidente dell’ordine degli architetti che ha sottolineato come «È fondamentale lavorare insieme».

GLI APPUNTAMENTI

28 aprile

L’importanza del BIM nel progetto integrato e nelle costruzioni

Dalle 16.30 alle 18.30

Sede ANCE Varese, via Cavour 32

Presentano l’incontro:

Massimo Colombo, Presidente Ance Varese

Elena Brusa Pasqué, presidente Ordine Architetti Varese

Relatori:

Andrea Kalajzic, Cesare Benzi: skillmatch insubria

Giovanni Deleo: vicepresidente Assimpredil, esperto in tecnologie e innovazione

Dario Bozzoli: Impresa Colombo Costruzioni, Lecco

Fabio Vanerio: Formatore Bim

Moderatore: Carlo Budelli, OAV

5 Maggio

Superbonus e bonus minori, gli aspetti fiscali e l’applicazione dell’IVA

Dalle 16.30 alle 18.30

Sede ANCE Varese, via Cavour 32

Relatore:

Giulio Broggini, dottore commercialista, revisore legale

12 maggio

Superbonus e bonus minori, approfondimento su qualità e assicurazione

Dalle 16.30 alle 18.30

Sede ANCE Varese, via Cavour 32

Relatore: Marco Perego

19 maggio

Superbonus e bonus minori: la sicurezza in cantiere, i requisiti operativi

Dalle 16.00 alle 18.00

Sede ANCE Varese, via Cavour 32

26 maggio

Superbonus e bonus minori: Lo stato dell’arte, perizie e contratti

Dalle 16.00 alle 18.00

Sede ANCE Varese, via Cavour 32

Tutti gli incontri saranno sia in presenza che via webinar.

