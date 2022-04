Lutto a Laveno per la morte di Gianluca Besana

È morto Gianluca Besana, 57 anni, fratello di Giuliano, capogruppo del centrodestra a Laveno Mombello.

A dare la triste notizia lo stesso Giuliano Besana, sul suo profilo Facebook dove scrive: “Oggi a Città del Mexico ti sei svegliato e come tutte le mattine sei andato correre che ti piaceva molto, ma purtroppo un malore ti ha portato via da tutti noi. Abbiamo discusso molte volte ma ci siamo voluti sempre bene, per la mamma è stato un ennesimo colpo purtroppo la nostra strada ha avuto molti traumi e oggi anche tu ci hai lasciato ci mancherai. Domani vengo in Messico ad abbracciarti per l’ultima volta e ti porto a casa con me”.