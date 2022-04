Mafalda Minnozzi in concerto a Milano con Fotogrammi

Mafalda Minnozzi, accompagnata dal chitarrista Paul Ricci, sarà in concerto mercoledì 27 aprile a Milano, al Circolo canottieri San Cristoforo. L’evento è in collaborazione con Ah-um jazz festival, Mare culturale urbano e Cernusco jazz. Il concerto comincierà alle 22 con possibilità di cenare dalle 19:30. L’ingresso sarà libero con prenotazione obbligatoria. Green pass e prenotazione necessari al numero 02 21079163.

La serata di “JazzLive” presso Canottieri San Cristoforo è inserita nel tour dei jazz club internazionali che hanno visto Fotogrammi debuttare al Blue Note di San Paolo (25 marzo), all’Alexanderplatz di Roma (2 aprile), in attesa del concerto al Birdland Jazz Club di New York (9 maggio).

Nel live Mafalda Minnozzi canta la sua vita attraverso le canzoni e i compositori che l’hanno accompagnata e ispirata durante i suoi trentacinque anni di carriera. Come nella pellicola di un film, fotogramma dopo fotogramma, l’artista costruisce sul palcoscenico la sua colonna sonora di forte impatto emotivo. È una sequenza narrativa confidenziale, in cui la platea empatizza naturalmente con l’artista in una sorta di alchimia che la rende partecipe e co-protagonista dello stesso film.

Da “Nuovo cinema paradiso” di Ennio Morricone a Edith Piaf, da “O Che Sarà” di Chico Buarque a Bruno Martino, da Cole Porter a “Via con Me” di Paolo Conte, da “Águas de Março” a “L’Appuntamento [Sentado à Beira do Caminho]” di Erasmo e Roberto Carlos, Mafalda svela la sua irresistibile storia di verità, passione e amore per l’arte.

Cinema city, l’ultimo album

Pubblicato dall’etichetta MAMA Prod.Art., disponibile in Italia su tutte le piattaforme digitali e in copia fisica da venerdì 11 marzo, CINEMA CITY – Jazz Scenes from Italian Film è il nuovo album della raffinata cantante Mafalda Minnozzi, un disco che rappresenta un appassionato e appassionante viaggio nelle musiche da film autografate da alcuni indimenticabili autori come Rota, Mancini, Morricone, Rustichelli, Cipriani, Martino, Califano, Lauzi e Rascel, che hanno apportato costruzioni musicali innovative al suggestivo mondo delle colonne sonore. L’artista, che vanta una lunga carriera internazionale sviluppata principalmente in Brasile e negli Stati Uniti, è accompagnata in questo nuovo progetto dal produttore e arrangiatore newyorchese Paul Ricci (chitarre) e da tre stelle del panorama jazzistico brasiliano quali Tiago Costa (pianoforte), Sidiel Vieira (contrabbasso), Riccardo Mosca (batteria).

Il quintetto è impreziosito dalla presenza di alcuni formidabili ospiti: Dave Liebman (sax soprano in Love Theme – Nuovo Cinema Paradiso), Graham Haynes (flicorno in La Dolce Vita, cornetta ed elettronica in Amici Miei), Art Hirahara (organo hammond in Amapola, Anonimo Veneziano, E la Chiamano Estate, L’Appuntamento-Sentado À Beira Do Caminho e Deborah’s Theme), Luca Aquino (flicorno in Nella Fantasia) e Jorginho Neto (trombone in Arrivederci Roma).

Da Cinema City – Jazz Scenes From Italian Film, la cui tracklist consta di quattordici brani, sgorga la classe cristallina di Mafalda Minnozzi, che usa il linguaggio del jazz e maliarde colorazioni di musica brasiliana per sfruttare appieno l’estensione vocale, la varietà dei suoi timbri, l’abilità nell’improvvisazione e il suo potere interpretativo nell’esprimere dramma, allegria e ironia con la stessa sincerità, proponendo un’affascinante lettura personale di queste composizioni senza tempo