A Matteo Bonizzi e a Laura Pasino i premi bontà e solidarietà dell’UNCI. La cerimonia di consegna ai Giardini estensi

A Matteo Bonizzi il Premio Bontà e a Laura Pasetto il premio Solidarietà. Saranno consegnati dall’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia sabato 2 aprile alle ore 11 in una cerimonia presso i Giardini Estensi del Comune di Varese.

L’associazione di volontariato e promozione Sociale nata nel 1980, raccoglie insigniti di Onorificenze della Repubblica Italiana e simpatizzanti, diffusa a livello nazionale ed internazionale arriva sul territorio della Provincia di Varese nel 2013. La sezione di Varese sin dalla sua fondazione come tutte le altre sezioni segue lo scopo di favorire iniziative a carattere sia civile che benefico, inclusive, a sostegno di progetti di volontariato, con particolare attenzione alla ricerca attraverso l’istituzione del ” Premio Bontà” e del ” Premio Solidarietà” su unità provinciale.

Il Premio Bontà

La settima edizione vede come assegnatario del premio bontà Matteo Bonizzi con queste motivazioni spiegate dall’associazione: “Matteo è un ragazzo speciale affetto da sindrome di Down, è solare, sempre sorridente e con un cuore grandissimo. È un grande tifoso del Milan e una volta ha avuto l’occasione persino di conoscere personalmente i giocatori della squadra e la sua emozione è andata alle stelle! Vive a Varese con la sua mamma, la signora Pina, una grande donna forte e generosa. Matteo è molto legato a lei. All’inizio dell’anno 2020, poco prima che scoppiasse la pandemia, Matteo ha organizzato una mostra di pittura esponendo tutte le opere, dipinti, realizzati da lui stesso tra il 2018 e 2019. Lo scopo della mostra, da lui voluto, era quello di raccogliere fondi da donare al Parroco di Cadegliano Viconago, Don Gianni Bianchi, per le missioni di Karamoja nella regione di Moroto in Uganda .Al termine della mostra era orgoglioso e pieno di gioia per quanto aveva fatto. Matteo ha messo in pratica tutti gli insegnamenti e i valori trasmessigli dalla mamma Pina e dal caro papà Piero, purtroppo prematuramente scomparso, i quali si sono sempre spesi per il prossimo e a favore dei più deboli. Un vero esempio di quella dote ” Bontà” oggi sempre più rara”.

Il premio solidarietà

Solo dal 2020 al Premio Bontà si è affiancato il Premio Solidarietà che vuole porre al centro l’impegno solidaristico che l’essere umano mette a disposizione del suo prossimo con il suo operare. Quindi chi meglio di un ricercatore, la dottoressa Laura Pasetto può andare il Premio Solidarietà: “solo credendo nella scienza, nella ricerca, nei giovani potremo fare la differenza. Lo studio, effettuato presso l’Istituto Mario Negri di Milano e presso la Città della Salute di Torino, ha messo in luce uno dei meccanismi che provoca la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) dimostrando che la carenza di un enzima (la ciclofillina A) nelle cellule induce la malattia”.