E’ morto lo scrittore Valerio Evangelisti

E’ morto oggi a Bologna all’età di 69 anni lo scrittore Valerio Evangelisti, notissimo autore di romanzi fantasy e horror.

La notizia è stata confermata in serata da Potere al Popolo, la formazione in cui militava, che lo ha salutato con parole commosse: “Una notizia che ci colpisce come un sasso. Valerio si è speso tanto in questi anni, a fianco delle lotte e nella costruzione di Potere al Popolo, trasmettendoci la sua cultura, la sua rabbia, la sua convinzione, che non lo ha mai fatto arrendere, nemmeno davanti a una lunga malattia. Da sempre militante comunista, un antifascista che ha portato avanti le sue idee coerentemente, nella sua vita e nei suoi libri, fino a pochissimi giorni fa quando è intervenuto durante l’assemblea Disarmiamo la Guerra”.

Conosciuto soprattutto per il fortunatissimo ciclo dell’inquisitore Eymerich, Evangelisti è stato dei più noti scrittori italiani contemporanei di fantascienza, fantasy e horror, che ha mescolato spesso nelle sue opere, ed è stato stato fondatore e direttore del sito di letteratura, immaginario e opposizione Carmilla on line.