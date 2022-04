I colori e la vivacità del mosaico “Mercato” animano la piazza di Cassano Magnago

Dopo i mosaici esposti al parco della Magana, all’oasi Bozza e in via cavalier Colombo, è arrivato il quarto in piazza mercato a Cassano Magnago (in via Piave): questo volta l’opera, intitolata “Mercato”, raffigura la conviviali e la socialità della cittadinanza che si raduna in uno snodo importante.

Il mosaico, inaugurato questo pomeriggio, giovedì 28 aprile, è realizzato dai ragazzi e dai volontari della onlus Afdp (associazione familiari persone disabili, ndr) del laboratorio di ceramica: vi si sono dedicati per molto tempo 10 ragazzi e 12-13 volontari, con pazienza e precisione assoluta.

Presenti in piazza un centinaio di persone, tra cui tanti amici dell’associazione, famigliari e ospiti che vengono wuotidianamente sostenuti dai volontari di Afdp.

Prima dello svelamento Marcello Crespan, responsabile dell’associazione, ha raccontato come è nato il progetto del quarto mosaico: «Sono passati alcuni anni da quando l’assessore alle Politiche sociali Anna Lodrini ha consigliato ai responsabili del laboratorio di ceramica di pensare a qualcosa per piazza mercato. L’opera che vedremo è frutto di un lavoro di gruppo finalizzato non al guadagno, ma alla ricompensa morale in un clima di collaborazione e amicizia». I ragazzi hanno seguito un percorso di autonomia, «aiutati dai volontari».

L’associazione, ha poi affermato Crespan, «dona l’opera alla città per ringraziare della vicinanza e il supporto che riceve»: ha così ringraziato l’amministrazione, Adelio Cozzi (l’autore del bozzetto del mosaico) e la «veterana maestra Antonia Prandoni». Crespan ha infine svelato la speranza della realizzazione del progetto “Dopo di noi” per il sostegno alle persone disabili una volta che non avranno più il sostegno dei genitori.

«Quando si abbellisce un angolo si caratterizza e si attira attenzione – ha preso la parola il sindaco Nicola Poliseno – questo è un posto molto frequentato, è un posto di ritrovo e una via trafficata. Si è voluto dare un senso a questo luogo e il mosaico lascia stupefatti quando lo si guarda. Un altro obiettivo è trovare tempo per i ragazzi come volontari per dedicare tempo bello a chi fa cose gigantesche».