Da nove anni, tanta dolcezza e bontà con il gelato di Marina

“Il migliore e poi siete sempre sorridenti educati e gentilissimi. Oltre l’altissima qualità e sapori e la vasta scelta… Complimenti”. Se vi fermate a leggere i commenti sulla loro pagina Facebook resterete colpiti da quante lodi vengono espresse e dalla cura con sui viene amministrato quello spazio. Se poi amate il gelato non vi resta che fare un un salto a Vergiate e andare a provarlo.

Il sorriso di Marina è uno degli ingredienti di quel gelato e dopo nove anni di attività la passione è ancora intatta. Siamo stati a trovarla in incognita per diverse ragioni: volevamo assaggiare il suo prodotto e capire le ragioni del successo visto poi che hanno aperto in un luogo che non è di passaggio e bisogna andare per scelta.

“Il lavoro va bene e non possiamo proprio lamentarci – ci ha raccontato Marina – Tante persone arrivano anche da lontano perché gli piace il nostro gelato e anche per l’ampia scelta di gusti che proponiamo”. Suo figlio, per confermare quanto affermato, ci mostra alcune foto in cui le persone in fila occupano tutta la lunghezza della piazzetta.

La loro attività è completamente a gestione familiare, ma stanno cercando personale perché il lavoro è davvero tanto e richiede nuovi collaboratori. Quindi se qualcuno fosse interessato per la stagione può contattarli direttamente o inviando una email a ilgelatodimarina@gmail.com

Il gelato, possiamo confermarvelo senza alcun timore, è davvero buono e ci ha colpito il fatto che dal primo momento in cui ha aperto la gelateria Marina ha scelto Varesenews per promuovere il lavoro. Legare la nostra comunicazione alla professionalità, alla cura con cui si entra in relazione con le persone e alla qualità dei prodotti offerti da una attività che porta dolcezza, è un ingrediente magico anche per il giornale.