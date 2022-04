Nuova luce a Casciago: siglato il contratto con Enel X

Nuova luce a Casciago. Il Comune ha siglato nella mattinata di venerdì 1 aprile il contratto con Enel X per la sostituzione di tutti i corpi illuminanti del territorio con nuova tecnologia led. Verranno sostituite anche le linee.

Ora si attende l’inizio dei lavori dopo che l’azienda appaltatrice avrà fornito l’esecutivo per il quale ha tempo 90 giorni.

Il Comune aveva infatti dato vita ad un bando europeo affidato a Enel X per il rifacimento di tutti i punti luce (più di millecinquecento tra Casciago e Morosolo) e delle linee in tutto il paese. Alcuni sono spenti da anni, perché vecchi e desueti e senza possibilità di ricambi: per 18 anni il servizio sarà gestito da Enel X, compresa la manutenzione, senza aumenti per il Comune e per i contribuenti.

Soddisfatto il sindaco di Casciago Mirko Reto: «Grazie al vicesindaco Gaggioni ed ai tecnici comunali che hanno reso possibile formalizzare il bando e sottoscriverlo – commenta -. Sono soddisfatto ed orgoglioso della mia giunta che con tutto l’impegno profuso quotidianamente ha reso possibile far uscire Casciago dal “buio” illuminando il paese per il futuro in modo smart e green».