Oltre 4.300 euro donati per i rifugiati ucraini a Comabbio

Sono 4.315 euro i soldi donati per aiutare le mamme, i ragazzi e i bambini in fuga dall’Ucraina e rifugiati da marzo a Comabbio. Un successo per Gli amici della Scala Santa, che ne hanno già erogati una parte attraverso carte prepagate. L’obiettivo è continuare la raccolta fondi e distribuire le risorse in modo graduale, così da offrire un supporto economico più continuativo.

«1.050 euro – spiegano i membri dell’associazione – sono già stati veicolati alle famiglie tramite apposite carte di pagamento, in modo che tutto rimanga tracciato e ricostruibile, a garanzia del rispetto delle finalità delle donazioni ricevute. L’intenzione degli Amici è quella di graduare i contributi in modo da fornire un sostegno nel tempo».

«Chiediamo – aggiungono – di continuare a sostenerci in questo complesso percorso di accoglienza. Tutte le donazioni ricevute per l’accoglienza saranno versati alle famiglie. Nulla sarà trattenuto a copertura dei costi di funzionamento dell’Organizzazione di Volontariato».

È possibile contribuire alla raccolta fondi con un bonifico a queste coordinate: beneficiario: Amici della Scala Santa; causale: Accoglienza; IBAN: IT 25 W 05696 50530 000020481X39.